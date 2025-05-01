В Приморье женщина нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ

ВЛАДИВОСТОК, 1 мая — РИА Новости. Неизвестная женщина в Приморье нанесла различные надписи на памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, ее ищут, сообщило журналистам УМВД России по региону.
В полицию поступило сообщение о том, что в поселке Заводской Приморского края неизвестный нанес краской надписи на стеле, возведенной в память жителей Артема, погибших в годы Великой Отечественной войны, информирует ведомство.
«Установлено, что надписи нанесла неизвестная женщина. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения гражданки, причастной к инциденту», — говорится в сообщении.