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В Приморье женщина нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ

В Приморье ищут женщину, которая нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 1 мая — РИА Новости. Неизвестная женщина в Приморье нанесла различные надписи на памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, ее ищут, сообщило журналистам УМВД России по региону.

В полицию поступило сообщение о том, что в поселке Заводской Приморского края неизвестный нанес краской надписи на стеле, возведенной в память жителей Артема, погибших в годы Великой Отечественной войны, информирует ведомство.

«Установлено, что надписи нанесла неизвестная женщина. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения гражданки, причастной к инциденту», — говорится в сообщении.