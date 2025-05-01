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В Беларуси за сутки в результате пожаров погибли три человека

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки в результате пожаров погибли три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Как сообщает МЧС, 30 апреля в 22.39 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Дубки Минского района. На месте происшествия были найдены тела владельца дома и его супруги, оба 1966 года рождения. Причины пожара и гибели людей выясняются.

Кроме того, 30 апреля в 20.00 в медицинском учреждении скончался мужчина 1966 года рождения от ожогов, полученных 27 апреля в результате пожара в жилом доме в деревне Полкотичи Ивановского района Брестской области. Причина этого пожара также устанавливается.