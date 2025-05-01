В Беларуси за сутки в результате пожаров погибли три человека

Как сообщает МЧС, 30 апреля в 22.39 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Дубки Минского района. На месте происшествия были найдены тела владельца дома и его супруги, оба 1966 года рождения. Причины пожара и гибели людей выясняются.