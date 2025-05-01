На юго-востоке Новой Зеландии из-за наводнений ввели чрезвычайное положение

СИДНЕЙ, 1 мая. /ТАСС/. Чрезвычайное положение объявлено на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии из-за масштабных наводнений, вызванных сильными ливнями, обрушившимися на полуостров Бэнкс и окрестности. Об этом сообщает Radio New Zealand.
По ее данным, наиболее сложная ситуация складывается в городе Крайстчерч, на полуострове Бэнкс и в прилегающем к западному побережью Южного острова округе Селвин. Здесь за последние 48 часов выпало более 200 мм осадков, из-за продолжающихся обильных дождей произошли разливы рек и паводки. Глава региона Сэм Бротон, установивший в округе режим чрезвычайного положения, заявил, что «уровень воды в реках продолжает подниматься и на всей территории района фиксируются наводнения».
«Мы должны быть уверены, что сможем обеспечить безопасность людей, и один из лучших способов сделать это — объявить чрезвычайное положение на местном уровне», — сказал он.
Из-за сильного ветра и дождей объявлено штормовое предупреждение и в столице страны Веллингтоне. В ряде районов города и окрестных населенных пунктах из-за падения деревьев и обрыва линий электропередачи отключено электричество, приостановлена работа аэропорта. Паромная переправа между Северным и Южным островами закрыта из-за шквалистого ветра и шторма с высотой волн до 11,5 м.