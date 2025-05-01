На юго-востоке Новой Зеландии из-за наводнений ввели чрезвычайное положение

По ее данным, наиболее сложная ситуация складывается в городе Крайстчерч, на полуострове Бэнкс и в прилегающем к западному побережью Южного острова округе Селвин. Здесь за последние 48 часов выпало более 200 мм осадков, из-за продолжающихся обильных дождей произошли разливы рек и паводки. Глава региона Сэм Бротон, установивший в округе режим чрезвычайного положения, заявил, что «уровень воды в реках продолжает подниматься и на всей территории района фиксируются наводнения».