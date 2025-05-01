Омский подросток устроил погоню с полицией на угнанном скутере

Ответственность за произошедшее понесет не только подросток, но и его родитель. В отношении отца возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ за несоблюдение правил хранения транспортного средства, что позволило несовершеннолетнему получить к нему доступ.