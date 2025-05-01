Омский подросток устроил погоню с полицией на угнанном скутере

Экипаж ДПС задержал 9-классника за рулем скутера «Хонда» на улице 22-я Северная.
Юный водитель, родившийся в 2009 году, решил прокатиться на родительском скутере в позднее время суток, взяв ключи без разрешения. Правонарушителя пришлось вызывать его отца на место задержания.
Ответственность за произошедшее понесет не только подросток, но и его родитель. В отношении отца возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ за несоблюдение правил хранения транспортного средства, что позволило несовершеннолетнему получить к нему доступ.
Сотрудники полиции проведут с семьей профилактическую беседу. Инспекторы по делам несовершеннолетних намерены принять дополнительные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.