Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский подросток устроил погоню с полицией на угнанном скутере

Очередной случай управления транспортным средством несовершеннолетним произошел в Омске накануне майских праздников.

Источник: РИА "Новости"

Экипаж ДПС задержал 9-классника за рулем скутера «Хонда» на улице 22-я Северная.

Юный водитель, родившийся в 2009 году, решил прокатиться на родительском скутере в позднее время суток, взяв ключи без разрешения. Правонарушителя пришлось вызывать его отца на место задержания.

Ответственность за произошедшее понесет не только подросток, но и его родитель. В отношении отца возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ за несоблюдение правил хранения транспортного средства, что позволило несовершеннолетнему получить к нему доступ.

Сотрудники полиции проведут с семьей профилактическую беседу. Инспекторы по делам несовершеннолетних намерены принять дополнительные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.