Следком России проверит строительство Западной хорды в Ростове

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ход строительства дорожной магистрали через аллею, ведущую к мемориальному комплексу, в донской столице. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
Речь идёт о втором этапе строительства Западной хорды. Местные СМИ сообщают, что власти якобы планируют проложить дорогу прямо через территорию Кумженской рощи вблизи от мемориального комплекса памяти павшим воинам в Великой Отечественной войне.
Как сказано в сообщении ведомства, следователи уже начали проверку по факту халатности (ст. 293 УК РФ).
Руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде поручено доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.