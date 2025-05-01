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Следком России проверит строительство Западной хорды в Ростове

Местные власти хотят проложить магистраль через аллею, ведущую к мемориальному комплексу.

Источник: Управление по информационной политике Администрации Ростова-на-Дону

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ход строительства дорожной магистрали через аллею, ведущую к мемориальному комплексу, в донской столице. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Речь идёт о втором этапе строительства Западной хорды. Местные СМИ сообщают, что власти якобы планируют проложить дорогу прямо через территорию Кумженской рощи вблизи от мемориального комплекса памяти павшим воинам в Великой Отечественной войне.

Как сказано в сообщении ведомства, следователи уже начали проверку по факту халатности (ст. 293 УК РФ).

Руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде поручено доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.