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Молодой водитель без прав насмерть сбил пешехода в Новосибирской области

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, устроившего смертельное ДТП в Маслянино.

Источник: Комсомольская правда

Появились подробности смертельного ДТП в Маслянинском районе Новосибирской области, которое произошло ночью 1 мая. Напомним, что у дома 22 по улице Мостовая в Маслянино сбили пешехода. Водитель скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшему. В итоге мужчина через несколько часов скончался в больнице. Как оказалось, виновником ДТП стал молодой водитель без прав.

— ДТП было совершено водителем 2007 года рождения, не имеющим права управления транспортным средством, передвигающимся на автомобиле ВАЗ-2106, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Подробности случившегося продолжают устанавливать.