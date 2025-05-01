Молодой водитель без прав насмерть сбил пешехода в Новосибирской области

Появились подробности смертельного ДТП в Маслянинском районе Новосибирской области, которое произошло ночью 1 мая. Напомним, что у дома 22 по улице Мостовая в Маслянино сбили пешехода. Водитель скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшему. В итоге мужчина через несколько часов скончался в больнице. Как оказалось, виновником ДТП стал молодой водитель без прав.