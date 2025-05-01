Гуцул проведет майские праздники под домашним арестом

«Мы исчерпали все возможности оспорить меру пресечения в виде домашнего ареста, срок которого истекает 14 мая. Кроме того, мы предполагаем, что на следующей неделе прокурор предъявит ходатайство о его продлении», — сказала представитель защиты. Она объяснила, что изменив Гуцул с 9 апреля превентивную меру с содержания под стражей на домашний арест, судьи решили добавить к 30-дневному аресту еще пару дней, которые остались от предыдущей меры.