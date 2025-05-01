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Гуцул проведет майские праздники под домашним арестом

Срок домашнего ареста главы Гагаузии истекает 14 мая, сообщила адвокат Наталья Байрам.
Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул проведет майские праздники под домашним арестом, который истекает 14 мая. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталья Байрам.

«Мы исчерпали все возможности оспорить меру пресечения в виде домашнего ареста, срок которого истекает 14 мая. Кроме того, мы предполагаем, что на следующей неделе прокурор предъявит ходатайство о его продлении», — сказала представитель защиты. Она объяснила, что изменив Гуцул с 9 апреля превентивную меру с содержания под стражей на домашний арест, судьи решили добавить к 30-дневному аресту еще пару дней, которые остались от предыдущей меры.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Гагаузии запланированы масштабные праздничные мероприятия, в прошлом году Гуцул присутствовала 9 мая на параде в Москве.