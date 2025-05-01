Спасатели Ростовской области ликвидировали 22 ЧП за сутки

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, за последние 24 часа в Ростовской области произошло 22 ЧП.
Так, в регионе произошло девять техногенных пожаров, два случая возгорания сухой растительности. Также за минувшие сутки случились 11 дорожно-транспортных происшествий.
Для ликвидации последствий были задействованы: 236 спасателей и специалистов и 59 единиц спецтехники.
Все чрезвычайные ситуации были оперативно взяты под контроль. Спасатели напоминают жителям области о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, быть осторожными на дорогах и немедленно сообщать о любых ЧП по телефону 112.
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