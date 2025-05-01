Омские правоохранители «нарисовали» типичный портрет преступника

За три месяца 2025 года в регионе был задержан 1641 человек, перешагнувший за рамки закона. Большую часть преступлений совершили местные жители (96%). Чаще других фигурантами уголовных дел становятся люди среднего возраста. Почти 63% преступлений совершают те, чей возраст колеблется от 30 до 49 лет, после идут, те, кто постарше — 50+ (15%), 10% преступлений — дело рук молодых (почти 11%).