Омские правоохранители «нарисовали» типичный портрет преступника

Сотрудники областной прокуратуры, проанализировав уголовные дела за первый квартал этого года, составили характеристику среднестатистического правонарушителя.
За три месяца 2025 года в регионе был задержан 1641 человек, перешагнувший за рамки закона. Большую часть преступлений совершили местные жители (96%). Чаще других фигурантами уголовных дел становятся люди среднего возраста. Почти 63% преступлений совершают те, чей возраст колеблется от 30 до 49 лет, после идут, те, кто постарше — 50+ (15%), 10% преступлений — дело рук молодых (почти 11%).
Мужчины нарушают закон почти в три раза чаще, чем женщины.
Более 62% преступников не имеют постоянного источника дохода, чуть свыше 5% в общей доле преступлений приходится на служащих, и 1,3% — на студентов.
Что касается образованности правонарушителей: около 64% имеют полное среднее образование, 25% — начальное или неполное среднее образование и 8,5% — окончивших вузы.
В 26% случаев преступления совершали лица, находящиеся подшофе, тех, кто нарушил закон в состоянии наркотического опьянения намного меньше — 0,4%.
Ранее мы сообщали о том, сколько преступлений, связанных с хищением и нецелевым использованием бюджетных денег, выделяемых на реализацию национальных и региональных проектов, было совершено на территории Омской области в 2024 году.