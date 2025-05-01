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В Норильске на полтора года осудили за экстремизм жителя Хакасии

Радикально настроенный вахтовик в интернете призывал к насилию.

Источник: Комсомольская правда

В Норильске вынесли приговор жителю Хакасии — полтора года условно, плюс запрет на два года заниматься созданием и администрированием интернет-ресурсов. В чем провинился 40-летний гражданин, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

Мужчина — из Усть-Абаканского района, работал в Норильске на одном из промышленных предприятий, видимо, вахтовым методом. И дома, и на севере он размещал в одной из социальных сетей публичные призывы к насилию в отношении представителей национальных групп — выходцев из Северного Кавказа и стран Центрально-Азиатского региона.

Вышли на него сотрудники регионального УФСБ с помощью своих коллег из Хакасии. Завели уголовное дело. Нетерпимец и в ходе следствия, и на суде свою вину признал полностью. Можно сказать, ему повезло: по статье за экстремизм мог бы получить максимальный срок — лишение свободы до 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.