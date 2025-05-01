В Норильске на полтора года осудили за экстремизм жителя Хакасии

Вышли на него сотрудники регионального УФСБ с помощью своих коллег из Хакасии. Завели уголовное дело. Нетерпимец и в ходе следствия, и на суде свою вину признал полностью. Можно сказать, ему повезло: по статье за экстремизм мог бы получить максимальный срок — лишение свободы до 5 лет.