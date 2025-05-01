Хакерская атака на крупного новосибирского провайдера продолжается уже вторые сутки

«Да, ситуация непростая — мы снова оказались под массированной кибератакой. На всей нашей сети наблюдаются временные перебои связи. Мошенники пытаются атаковать крупные и важные компании, стремясь создать проблемы нашим клиентам и нам самим. Однако наша команда профессионалов круглосуточно работает над устранением неполадок и защитой ваших данных! Ваше доверие и поддержка имеют огромное значение для нас».