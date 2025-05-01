Хакерская атака на крупного новосибирского провайдера продолжается уже вторые сутки

Атака началась перед майскими праздниками и в первую очередь затронула новосибирский филиал, перегружая серверы множеством запросов. Первые сбои были зафиксированы около 10 утра 30 апреля. Позже о попытках атак сообщил и кемеровский филиал.
Сегодня на официальных страницах провайдера появилось следующее сообщение:
«Да, ситуация непростая — мы снова оказались под массированной кибератакой. На всей нашей сети наблюдаются временные перебои связи. Мошенники пытаются атаковать крупные и важные компании, стремясь создать проблемы нашим клиентам и нам самим. Однако наша команда профессионалов круглосуточно работает над устранением неполадок и защитой ваших данных! Ваше доверие и поддержка имеют огромное значение для нас».
"Со вчерашнего дня инета почти ноль (1,5−4 Мбит), — пишут пользователи из Новосибирска.