Патрульные спасли девушку в Алматы

В службу 102 поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома женщина заперлась и, по словам очевидцев, могла устроить возгорание, пишет ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции. Квартира находилась на втором этаже, дверь не открывалась, в подъезде чувствовался запах гари. Оценив ситуацию как угрожающую, полицейские приняли решение о немедленных действиях.
Через соседнюю квартиру один из сотрудников проник на балкон и попал внутрь. В помещении находилась женщина без сознания, в зале тлели подожженные ткани. Полицейские быстро вынесли ее на свежий воздух и передали медикам, прибывшим на место.
Главное было — спасти человека. Когда зашел, понял, что каждая секунда важна, — добавил капитан полиции Жармуханбет Ибатдолда.
Благодаря оперативным и слаженным действиям патрульных удалось избежать трагедии. Руководство департамента полиции города выразило благодарность сотрудникам за профессионализм и решимость.