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Предполагаемого виновника смертельного ДТП задержали в Иркутской области

Напомним, авария произошла утром 1 мая на автодороге между населёнными пунктами Уховский и Каразей.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники Госавтоинспекции установили предполагаемого виновника смертельного ДТП в Куйтунском районе. Напомним, авария произошла утром 1 мая на автодороге между населёнными пунктами Уховский и Каразей.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, после того, как дорожные инспекторы опубликовали сообщения о ДТП, в котором попросили виновника аварии явиться в полицию добровольно, автомобилист сам пришёл в дежурную часть и во всём признался. Он рассказал, что допустил наезд на велосипедиста и поспешил скрыться. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Автомобилист признался, что уехал с места происшествия, поскольку побоялся последствий. Проводится проверка. Известно, что в январе этого года водителя лишили прав из-за отказа от прохождения медицинского освидетельствования.