Предполагаемого виновника смертельного ДТП задержали в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, после того, как дорожные инспекторы опубликовали сообщения о ДТП, в котором попросили виновника аварии явиться в полицию добровольно, автомобилист сам пришёл в дежурную часть и во всём признался. Он рассказал, что допустил наезд на велосипедиста и поспешил скрыться. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.