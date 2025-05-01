На омской трассе легковушка вылетела в кювет и перевернулась

Около двух часов дня 1 мая в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе в Тевризском районе. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Лада» двигался по автодороге Тара — Усть-Ишим. На 135 километре дороги он не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в правый кювет и перевернулся.