Минчанин предлагал установку дверей и окон, но обманул клиентов на Гродненщине

В УВД Гродненского облисполкома установили новые факты мошенничества, совершенного в 2024 году.
33-летний житель столицы в Гродненской области предлагал местным жителям свои услуги, в том числе по установке дверей и окон. Выяснилось, что клиентов подкупали привлекательные условия рассрочки. Они выбирали продукцию, обсуждали сроки выполнения заказа, а затем на месте заключали договор. После этого вносили предоплату.
«Оговоренных работ представитель фирмы не проводил. Общаясь с гражданами по телефону, придумывал различные предлоги, чтобы “затянуть” сроки и не сразу вызвать подозрение», — рассказали в УВД.
Так были обмануты минимум шесть человек из Гродненского района. Общая сумма ущерба составила около 12 000 белорусских рублей. Теперь мужчине придется ответить перед законом.
Ранее мы писали, тела трех человек обнаружены в белорусской реке Котра.
Еще рассказали реальную историю нового фильма «В списках не значился», которая связана с защитниками Брестской крепости, а у Николая Плужникова могло быть несколько прототипов: «Это был скелет, обтянутый кожей».
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