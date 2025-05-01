Минчанин предлагал установку дверей и окон, но обманул клиентов на Гродненщине

33-летний житель столицы в Гродненской области предлагал местным жителям свои услуги, в том числе по установке дверей и окон. Выяснилось, что клиентов подкупали привлекательные условия рассрочки. Они выбирали продукцию, обсуждали сроки выполнения заказа, а затем на месте заключали договор. После этого вносили предоплату.