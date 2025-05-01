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Белорус пытался провезти из Польши 24 иконы и статуэтки, но их изъяли

В пункте пропуска «Брест» несколько белорусов пытались провезти из Польши культурные ценности под видом товаров для личного пользования. Как рассказали представители таможни, вещи перемещали через границу по просьбе третьих лиц.

Источник: ГТК

Так, водитель автомобиля Renault вез портреты, живописные картины, иконы, литографию, эскизы, каминные часы, подсвечники, статуэтки и другое. Всего — 24 предмета. А его попутчица — статуэтку «Самурай на лошади».

Экспертиза показала, что речь идет о культурных ценностях, созданных более 50 лет назад. Их оценили примерно в 85 тыс. рублей.

В другой машине таможенники обнаружили рукописную икону Богоматери Феодоровской, изготовленную в XIX веке в Российской империи. Ее стоимость превышает 6 тыс. рублей.

Все ценности изъяты, идет проверка.