Белорус пытался провезти из Польши 24 иконы и статуэтки, но их изъяли

Так, водитель автомобиля Renault вез портреты, живописные картины, иконы, литографию, эскизы, каминные часы, подсвечники, статуэтки и другое. Всего — 24 предмета. А его попутчица — статуэтку «Самурай на лошади».
Экспертиза показала, что речь идет о культурных ценностях, созданных более 50 лет назад. Их оценили примерно в 85 тыс. рублей.
В другой машине таможенники обнаружили рукописную икону Богоматери Феодоровской, изготовленную в XIX веке в Российской империи. Ее стоимость превышает 6 тыс. рублей.
Все ценности изъяты, идет проверка.