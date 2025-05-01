Эйсмонт подтвердила освобождение гражданина США Зенковича

Эйсмонт уточнила, что Зенкович был освобожден по просьбе администрации президента США Дональда Трампа.
По просьбе администрации президента США гражданин Соединенных Штатов Америки Зенкович Юрий Леонидович был освобожден. Такое решение принято.
Пресс-секретарь президента Беларуси добавила: насчет справедливости такого решения лучше судить по интервью, которые он давал.
Накануне о том, что из белорусской тюрьмы отпущен гражданин США, сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х госсекретарь Марко Рубио. При этом он лишь проинформировал, что американский гражданин освобожден благодаря американскому президенту Дональду Трампу, но не уточнил фамилию.
Юрий Зенкович был задержан в апреле 2021 года в Москве вместе с политологом Александром Федутой и экс-кандидатом в президенты Беларуси Григорием Костусевым. По данным спецслужб, они хотели сменить власть в республике вооруженным путем. Федута и Костусев получили по 10 лет усиленного режима, последний летом минувшего года был помилован и вышел на свободу.
Зенкович был приговорен к 11 годам лишения свободы. Он единственный полностью признал вину, заключил сделку со следствием и выполнил ее. Зенкович также публично просил прощения у президента Беларуси Александра Лукашенко и попросил отпустить его в США.