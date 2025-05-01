Эйсмонт подтвердила освобождение гражданина США Зенковича

Юрий Зенкович был задержан в апреле 2021 года в Москве вместе с политологом Александром Федутой и экс-кандидатом в президенты Беларуси Григорием Костусевым. По данным спецслужб, они хотели сменить власть в республике вооруженным путем. Федута и Костусев получили по 10 лет усиленного режима, последний летом минувшего года был помилован и вышел на свободу.