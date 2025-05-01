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В Москве арестовали двух «профессиональных соседей»

Симоновский райсуд Москвы арестовал на два месяца двух профессиональных соседей , которые заставляли владельца переписать на них часть квартиры. Их обвиняют в принуждении к совершению сделки (п. в ч. 2 ст. 179 УК РФ).
Источник: Reuters

В пресс-службе судов рассказали, что арестованные проживали в части квартиры и мешали собственнику нормально жить. Они угрожали потерпевшему и избивали его. Все это делалось, чтобы принудить арендодателя переписать на соседей треть квартиры.

«Профессиональные соседи» занимаются выкупом доли в квартирах, чтобы потом за бесценок завладеть остальной частью жилья. Как правило, они «вытравливают» собственников, делая их жизнь невыносимой. Для этого злоумышленники могут угрожать или давить на потерпевших либо разгромить квартиру в отсутствие хозяина.