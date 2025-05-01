В Москве арестовали двух «профессиональных соседей»

«Профессиональные соседи» занимаются выкупом доли в квартирах, чтобы потом за бесценок завладеть остальной частью жилья. Как правило, они «вытравливают» собственников, делая их жизнь невыносимой. Для этого злоумышленники могут угрожать или давить на потерпевших либо разгромить квартиру в отсутствие хозяина.