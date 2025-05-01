В Беларуси освободили осужденного за попытку госпереворота Юрия Зенковича

Американский адвокат, политолог Юрий Зенкович был осужден в сентябре 2022 года за организацию заговора в целях захвата государственной власти. Ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
По этому делу на скамье подсудимых находилось пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусёв, а также Ольга Голубович и Денис Кравчук. В прошлом году накануне Дня Независимости Александр Лукашенко анонсировал выход на свободу некоторых заключенных, которых осудили после событий 2020 года. Тогда из колонии вышел оппозиционный политик Григорий Костусёв.
Как пишет «Sputnik Беларусь», Зенкович публично признал свою вину в участии в заговоре и попросил о помиловании, а также о том, чтобы его отпустили в Соединенные Штаты. После освобождения из заключения Зенкович был доставлен в Литву группой официальных лиц США, включая заместителя помощника госсекретаря по европейским делам Криса Смита.