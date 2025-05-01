В Беларуси освободили осужденного за попытку госпереворота Юрия Зенковича

Как пишет «Sputnik Беларусь», Зенкович публично признал свою вину в участии в заговоре и попросил о помиловании, а также о том, чтобы его отпустили в Соединенные Штаты. После освобождения из заключения Зенкович был доставлен в Литву группой официальных лиц США, включая заместителя помощника госсекретаря по европейским делам Криса Смита.