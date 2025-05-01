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В Молдове микроавтобус на пешеходном переходе сбил насмерть 18-летнего пешехода: Парень скончался до приезда скорой помощи

Водитель задержан, от оказался трезв, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Источник: Комсомольская правда

30 апреля около 15:40 в полицию Криулень поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в районе Мэгдэчешть.

По предварительной информации, микроавтобус под управлением 52-летнего водителя сбил 18-летнего уроженца Флорештского района. Парень переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель ехал из Оргеева в Кишинев.

Молодой человек скончался на месте аварии, до приезда скорой помощи.

Водитель задержан, от оказался трезв, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.