В Молдове микроавтобус на пешеходном переходе сбил насмерть 18-летнего пешехода: Парень скончался до приезда скорой помощи

30 апреля около 15:40 в полицию Криулень поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в районе Мэгдэчешть.
По предварительной информации, микроавтобус под управлением 52-летнего водителя сбил 18-летнего уроженца Флорештского района. Парень переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель ехал из Оргеева в Кишинев.
Молодой человек скончался на месте аварии, до приезда скорой помощи.
Водитель задержан, от оказался трезв, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.