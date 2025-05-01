Водителей предупредили о начале активной миграции лосей в Ленобласти

Водителей предупредили о начале активной миграции лосей. Ее пик приходится на апрель — май. В этот период у парнокопытных животных появляется потомство. Это значит, что самка при рождении у нее новых малышей отгоняет от себя лосят, которые появились на свет около года назад. Из-за этого молодые особи начинают хаотично перемещаться в границах своего ареала обитания и нередко выходят на проезжую часть. В связи с этим автомобилистов призвали быть более внимательными и осторожными. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу.