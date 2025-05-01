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Больше 80 туш мертвых тюленей нашли на берегу Каспия

29 апреля сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружены 88 туш тюленей, выброшенных на побережье, передает Тengrinews.kz.

Источник: Комитет рыбного хозяйства МСХ РК

На место обнаружения выехали представители инспекции, акимата и института гидробиологии и экологии.

По данным Казгидромета, в последнее время в акватории побережья преобладали западные ветры, которые и принесли к берегу туши мертвых тюленей.

Как сообщили в институте гидробиологии и экологии, туши животных находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы.

В настоящее время причины гибели водных животных установить затруднительно в связи со значительным временем, прошедшим с момента предполагаемой смерти животных — 2−3 недели.

сообщили в комитете рыбного хозяйства МСХ Казахстана

Туши тюленей вывезли на полигон для дальнейшей утилизации.

Мониторинг береговой полосы Каспийского моря продолжается, ситуация по факту гибели тюленей находится на контроле Комитета.

сообщили в ведомстве

Отмечается, что факт гибели краснокнижных животных зарегистрирован отделом полиции Тюбкараганского района Мангистауской области.