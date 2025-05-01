Больше 80 туш мертвых тюленей нашли на берегу Каспия

На место обнаружения выехали представители инспекции, акимата и института гидробиологии и экологии.
По данным Казгидромета, в последнее время в акватории побережья преобладали западные ветры, которые и принесли к берегу туши мертвых тюленей.
Как сообщили в институте гидробиологии и экологии, туши животных находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы.
В настоящее время причины гибели водных животных установить затруднительно в связи со значительным временем, прошедшим с момента предполагаемой смерти животных — 2−3 недели.
Туши тюленей вывезли на полигон для дальнейшей утилизации.
Мониторинг береговой полосы Каспийского моря продолжается, ситуация по факту гибели тюленей находится на контроле Комитета.
Отмечается, что факт гибели краснокнижных животных зарегистрирован отделом полиции Тюбкараганского района Мангистауской области.