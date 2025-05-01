Водитель каршеринга при выезде с улицы Буденного на улицу Володарского не уступил дорогу троллейбусу, который двигался со стороны улицы Карасунской набережной, и врезался в него. От удара общественный транспорт влетел в столб.
В результате ДТП пострадали четверо человека, включая водителей, кондуктора и пассажира иномарки. Их госпитализировали Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В Краснодаре троллейбус столкнулся с иномаркой и влетел в столб
В Краснодаре столкнулись троллейбус и легковушка. Это произошло сегодня, 1 мая, примерно в 12:00.
Водитель каршеринга при выезде с улицы Буденного на улицу Володарского не уступил дорогу троллейбусу, который двигался со стороны улицы Карасунской набережной, и врезался в него. От удара общественный транспорт влетел в столб.