В Краснодаре троллейбус столкнулся с иномаркой и влетел в столб

Водитель каршеринга при выезде с улицы Буденного на улицу Володарского не уступил дорогу троллейбусу, который двигался со стороны улицы Карасунской набережной, и врезался в него. От удара общественный транспорт влетел в столб.



В результате ДТП пострадали четверо человека, включая водителей, кондуктора и пассажира иномарки. Их госпитализировали Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.