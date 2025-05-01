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Четыре человека пострадали в результате аварии на трассе «Обход г. Тольятти»

Сегодня утром на 17-м километре трассы "Обход г.

Сегодня утром на 17-м километре трассы «Обход г. Тольятти» произошло дорожное происшествие с участием трёх автомобилей. Предварительно установлено, что причиной стала ошибка водителя грузового автомобиля DAF с прицепом.

Инцидент произошёл в районе 06:43 утра, когда водитель грузовика, следуя из Самары в сторону Сызрани, допустил превышение безопасной скорости и утратил управление машиной. В итоге грузовик въехал в остановившуюся перед ним легковую Lada Vesta, которая от столкновения столкнулась с другим припаркованным автомобилем Mitsubishi.

Экстренные службы госпитализировали четырёх пострадавших: водителей обеих легковых машин и двух женщин-пассажирок.

Правоохранители подчеркивают, что информация является предварительной и не служит основанием для определения вины конкретных лиц до завершения официального расследования.

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