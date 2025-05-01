Четыре человека пострадали в результате аварии на трассе «Обход г. Тольятти»

Инцидент произошёл в районе 06:43 утра, когда водитель грузовика, следуя из Самары в сторону Сызрани, допустил превышение безопасной скорости и утратил управление машиной. В итоге грузовик въехал в остановившуюся перед ним легковую Lada Vesta, которая от столкновения столкнулась с другим припаркованным автомобилем Mitsubishi.