В Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести дело

«В социальных медиа сообщается, что в поселке Гвардейское Симферопольского района безнадзорная собака напала на ребенка, причинив ему телесные повреждения. Также сообщается, что данный случай не единичный, но местной администрацией не принимается мер для исправления этой ситуации», — говорится в сообщении.