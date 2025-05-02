В Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести дело

«В социальных медиа сообщается, что в поселке Гвардейское Симферопольского района безнадзорная собака напала на ребенка, причинив ему телесные повреждения. Также сообщается, что данный случай не единичный, но местной администрацией не принимается мер для исправления этой ситуации», — говорится в сообщении.
По факту халатности следственные органы СК России по Республике Крым и городу Севастополю организовали процессуальную проверку. Глава ведомства дал поручение руководителю крымского главка СК Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад.