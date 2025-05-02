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В Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В социальных медиа сообщается, что в поселке Гвардейское Симферопольского района безнадзорная собака напала на ребенка, причинив ему телесные повреждения. Также сообщается, что данный случай не единичный, но местной администрацией не принимается мер для исправления этой ситуации», — говорится в сообщении.

По факту халатности следственные органы СК России по Республике Крым и городу Севастополю организовали процессуальную проверку. Глава ведомства дал поручение руководителю крымского главка СК Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад.