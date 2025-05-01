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В Талдыкоргане горела крыша кафе

Пожар в одном кафе Талдыкоргана случился 1 мая 2025 года. У здания, расположенного на улице Жансугурова, загорелась кровля, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС огонь ликвидирован за 37 минут с момента поступления вызова.

Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

рассказали в пресс-службе министерства

В МЧС призывали предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.