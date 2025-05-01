В Талдыкоргане горела крыша кафе

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС огонь ликвидирован за 37 минут с момента поступления вызова.
Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
В МЧС призывали предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.
Пожар в одном кафе Талдыкоргана случился 1 мая 2025 года. У здания, расположенного на улице Жансугурова, загорелась кровля, сообщает Zakon.kz.
Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС огонь ликвидирован за 37 минут с момента поступления вызова.
Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
В МЧС призывали предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.