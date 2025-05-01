Разборки в полицейском участке: Пьяный житель Кишинева напал на полицейского, избил его и хотел отобрать пистолет

Пьяный житель Кишинева напал на полицейского прямо в здании инспектората.
По данным источников PulsMedia, в роли Терминатора выступил 32-летний мужчина, которого в состоянии алкогольного опьянения доставили в инспекторат полиции столичного сектора Ботаника для допроса.
Он вёл вел себя агрессивно и неадекватно по отношению к сотруднику правоохранительных органов: ударил полицейского кулаком по голове, затем, как утверждается, схватил его за шею и попытался отобрать у него пистолет.
Его задержали на 72 часа, против него возбудили уголовное дело.