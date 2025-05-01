Женщина ушла из магазина Минска без нижнего белья и обратилась в милицию

«Сотрудники уголовного розыска установили, что имущество забрала 40-летняя минчанка. Она стояла в очереди следом за заявительницей и заметила забытый ключ, накрыла его кошельком, а после оплаты взяла с собой и забрала имущество из камеры хранения», — рассказали подробности в милиции.