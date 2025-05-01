Женщина ушла из магазина Минска без нижнего белья и обратилась в милицию

В минской милиции сообщили, что посетительница магазина лишилась вещей, которые оставила в камере хранения.
Пострадавшая женщина обратилась во Фрунзенское РУВД Минска, рассказав, что забыла ключ от камеры хранения на магазинной ленте, а когда вернулась — его не обнаружила.
Не оказалось в ячейке и вещей, которые она там оставила — пакета с новым комплектом нижнего белья, зарядным устройством и продуктами на общую стоимость около 150 рублей.
«Сотрудники уголовного розыска установили, что имущество забрала 40-летняя минчанка. Она стояла в очереди следом за заявительницей и заметила забытый ключ, накрыла его кошельком, а после оплаты взяла с собой и забрала имущество из камеры хранения», — рассказали подробности в милиции.
В результате возбудили уголовное дело за кражу.
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