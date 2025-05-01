Террорист из Новосибирска признался в наезде на ребенка при побеге

В результате наезда 8-летний мальчик получил серьезные травмы, включая переломы, черепно-мозговую травму и ушиб легких. Тем не менее, уголовное дело по факту ДТП до сих пор не возбуждено. Адвокат пострадавшей семьи утверждает, что ему не предоставляют доступ к материалам дела, что мешает ему полностью оценить ситуацию.