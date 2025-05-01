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Террорист из Новосибирска признался в наезде на ребенка при побеге

В результате наезда пострадал 8-летний мальчик.

Источник: Freepik

Один из участников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев* сделал шокирующее признание: он сознательно сбил ребенка во время побега с места преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам террориста, когда он покидал «Крокус», то заметил семью, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. На автомобиле, на котором террористы пытались скрыться, он намеренно направил машину в сторону людей.

В ходе допроса заявил: «Планировал убить всю семью, чтобы жертв было больше».

В результате наезда 8-летний мальчик получил серьезные травмы, включая переломы, черепно-мозговую травму и ушиб легких. Тем не менее, уголовное дело по факту ДТП до сих пор не возбуждено. Адвокат пострадавшей семьи утверждает, что ему не предоставляют доступ к материалам дела, что мешает ему полностью оценить ситуацию.

*Далерджон Мирзоев внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов (№ 10101).