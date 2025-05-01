В Красноярском крае возможна вторая волна паводков. Об этом предупреждают специалисты ГУ МЧС России по региону.
Сохраняется риск затопления пониженных участков местности в мае и июне, когда будет проходить активное таяние снегов в горных местностях, откуда берут свое начало многие крупные притоки Енисея. А снега минувшей зимой были большие.
Возможно переполнение прудов и накопителей талой водой, а также размыв дорог и дамб. Конкретные территории, которые находятся в зоне риска:
— города Красноярск и Железногорск;
— южные районы — Минусинский, Ермаковский, Каратузский, Краснотуранский, Идринский, Курагинский, Новоселовский;
— а также районы — Березовский, Емельяновский, Манский, Мотыгинский, Ирбейский, Партизанский, Большеулуйский и Боготольский.
Жителям тех населенных пунктов, которые находятся в зоне риска, советуют приготовиться к возможной экстренной эвакуации.