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В Красноярском крае возможна вторая волна паводков

Спасатели советуют жителям территорий приготовиться на случай возможной эвакуации.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае возможна вторая волна паводков. Об этом предупреждают специалисты ГУ МЧС России по региону.

Сохраняется риск затопления пониженных участков местности в мае и июне, когда будет проходить активное таяние снегов в горных местностях, откуда берут свое начало многие крупные притоки Енисея. А снега минувшей зимой были большие.

Возможно переполнение прудов и накопителей талой водой, а также размыв дорог и дамб. Конкретные территории, которые находятся в зоне риска:

— города Красноярск и Железногорск;

— южные районы — Минусинский, Ермаковский, Каратузский, Краснотуранский, Идринский, Курагинский, Новоселовский;

— а также районы — Березовский, Емельяновский, Манский, Мотыгинский, Ирбейский, Партизанский, Большеулуйский и Боготольский.

Жителям тех населенных пунктов, которые находятся в зоне риска, советуют приготовиться к возможной экстренной эвакуации.