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В Челябинске ребенок застрял в трубе, играя на детской площадке

В Челябинске ребенок застрял в трубе, играя на детской площадке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Инцидент произошел на улице Хохрякова.

Как сообщает МЧС, 12-летний мальчик катался с горки и застрял в трубе. Специалисты разобрали конструкцию и вызволили ребенка из западни. Медицинская помощь не понадобилась.