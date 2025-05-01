Инцидент произошел на улице Хохрякова.
Как сообщает МЧС, 12-летний мальчик катался с горки и застрял в трубе. Специалисты разобрали конструкцию и вызволили ребенка из западни. Медицинская помощь не понадобилась.
В Челябинске ребенок застрял в трубе, играя на детской площадке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Инцидент произошел на улице Хохрякова.
Как сообщает МЧС, 12-летний мальчик катался с горки и застрял в трубе. Специалисты разобрали конструкцию и вызволили ребенка из западни. Медицинская помощь не понадобилась.