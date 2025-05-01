В Перми сгорел жилой дом

Вечером 1 мая загорелся деревянный жилой дом в Перми на улице Стольникова. На место пожара выехали 30 сотрудников МЧС по Пермскому краю и семь единиц техники.
Огонь полностью охватил дом. Площадь пожара составила 75 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Трое жильцов успели выйти из горящего дома еще до прибытия пожарных.
— Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, устанавливая обстоятельства и причину пожара, — сообщили в МЧС.