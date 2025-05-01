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В Перми сгорел жилой дом

Из горящего дома успели спастись три человека.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 1 мая загорелся деревянный жилой дом в Перми на улице Стольникова. На место пожара выехали 30 сотрудников МЧС по Пермскому краю и семь единиц техники.

Огонь полностью охватил дом. Площадь пожара составила 75 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Трое жильцов успели выйти из горящего дома еще до прибытия пожарных.

— Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, устанавливая обстоятельства и причину пожара, — сообщили в МЧС.