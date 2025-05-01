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СК возбудит дело по факту стрельбы, устроенной в Новосибирске

Ход дела будет под контролем главного управления Следственного комитета России.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России поручил возбудить уголовное дело по факту стрельбы, которую устроил мигрант в Новосибирске после конфликта на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.

— Следственное управление по Новосибирской области проводит проверку по статье «Хулиганство». Руководитель управления, Евгений Долгалев, должен сообщить о результатах расследования в центральный офис, — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что ход дела будет под контролем главного управления Следственного комитета России.