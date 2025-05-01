Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели в скорой 16-летнего волгоградца

В апреле текущего года после соревнований по футболу у подростка по месту жительства произошел сердечный приступ. Прибывшей бригаде скорой медицинской помощи удалось реанимировать мальчика. Однако спецтранспорт был направлен для госпитализации в медицинское учреждение, расположенное в значительном отдалении, несмотря на то, что сотрудники близлежащего кардиологического центра были готовы принять ребенка.