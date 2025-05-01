Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели в скорой 16-летнего волгоградца

В апреле текущего года после соревнований по футболу у подростка по месту жительства произошел сердечный приступ. Прибывшей бригаде скорой медицинской помощи удалось реанимировать мальчика. Однако спецтранспорт был направлен для госпитализации в медицинское учреждение, расположенное в значительном отдалении, несмотря на то, что сотрудники близлежащего кардиологического центра были готовы принять ребенка.
По мнению матери, обратившейся в приёмную председателя СК в социальной сети «ВКонтакте», в результате неправильной маршрутизации её сын скончался. При этом меры по привлечению к ответственности виновных не предприняты.
Отметим, Александром Бастрыкиным запрошен доклад об обстоятельствах, установленных во время процессуальной проверки. Кроме того, расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате органа. Региональному управлению предстоит также доложить главе СК и по итогам уголовного разбирательства.