В результате столкновения в последней фуре зажало двоих мужчин. Сотрудники МЧС извлекли их при помощи гидравлического инструмента. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Движение на участке, где произошло ДТП перекрыто, организован объезд.
В столкновении трех фур в Башкирии пострадали люди
В Башкирии на трассе М-7 три фуры DAF въехали друг в друга. Авария произошла между селами Лаяшты Илишевского района и Асяново Дюртюлинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.