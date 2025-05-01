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В столкновении трех фур в Башкирии пострадали люди

В Башкирии на трассе М-7 три фуры DAF въехали друг в друга. Авария произошла между селами Лаяшты Илишевского района и Асяново Дюртюлинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Источник: ГУ МЧС по Башкирии

В результате столкновения в последней фуре зажало двоих мужчин. Сотрудники МЧС извлекли их при помощи гидравлического инструмента. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Движение на участке, где произошло ДТП перекрыто, организован объезд.