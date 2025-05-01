В ДТП в Гурьевске пострадали водитель и двое детей

В Гурьевске в ДТП, произошедшем на перекрестке улиц Советская и Калининградское шоссе, пострадали водитель и двое несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, столкновение двух легковых автомобилей случилось в четверг, 1 мая, в 11:55.