Спасатели продолжают работать в Вороновском районе

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели продолжают работу в Вороновском районе, где 30 апреля загорелся лесной массив. Об этом сообщили в МЧС.
Лесной пожар в Вороновском районе успешно ликвидирован, сообщили в МЧС.
В МЧС отметили, что при проведении мониторинга обстановки с воздуха были выявлены три небольших очага возгорания. Порывы ветра осложняют тушение, разнося огонь по подстилке.
В Вороновском районе на месте лесного пожара работники МЧС спасли лосенка.
Сегодня вертолет МИ-8 совершил 24 сброса воды (всего 72 т). Дополнительно к месту работ привлечен второй вертолет МЧС — МИ-26.
На месте также работают 5 пожарных расчетов и 20 спасателей. 60 работников лесного хозяйства с ранцами импульсного пожаротушения дежурят вдоль кромки, отсекая распространение огня в сторону населенных пунктов.
Угрозы жизни и здоровью людей нет. -0-Фото Леонида Щеглова.