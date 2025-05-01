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Судоводитель Самарской области вёл перегруженный пасажирами борт по Волге

1 мая 2025 года сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры вместе с Центром Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России проверяли соблюдение правил безопасности на реке Волга в Самарской области.

1 мая 2025 года сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры вместе с Центром Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России проверяли соблюдение правил безопасности на реке Волга в Самарской области.

По итогам рейда выявлено два нарушения:

— Судоводитель перевез больше пассажиров, чем позволяла вместимость судна.

— Еще один судовладелец управлял судном с просроченными техническими документами.

Нарушителям грозит штраф по статье 11.8 КоАП РФ размером до 5 тысяч рублей. Прокуратура также проверила знания водителей и пассажиров о правилах поведения на воде.

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