В Венеции судят гражданина Молдовы: Мужчина убил итальянца, пытавшегося защитить женщин от грабежа

Гражданин Молдовы убил итальянца, пытавшегося защитить женщин от грабежа.
В суде присяжных в Венеции начался процесс над 38-летним гражданином Молдовы, обвиняемым в умышленном убийстве 26-летнего Джакомо Гоббато. Молодой человек был убит ножом в ночь на 20 сентября прошлого года в Местре, когда пытался помочь двум женщинам, которых хотел ограбить молдаванин.
В ходе первого заседания суд удовлетворил запросы обвинения, защиты и гражданских истцов, постановив представить основные доказательства, включая показания обвиняемого, результаты судебно-медицинской экспертизы, а также свидетельства подруги погибшего и друга, который также получил травмы при попытке остановить нападавшего.
В деле также представлены видеозаписи с городских камер наблюдения и записи, предоставленные свидетелем. Гоббато был ранен трижды: один удар ножом пришелся на руку, второй — в ягодицу, а третий, смертельный — в сердце.
Кроме обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами, мужчину также обвиняют в двух ограблениях женщин. Одно из ограблений, произошедшее в нескольких сотнях метров от места убийства, было зафиксировано на видео и быстро распространилось в интернете. Молодые люди, находившиеся в баре напротив, смогли задержать преступника до прибытия полиции.
Следующие заседания назначены на 27 мая для допроса обвиняемого и просмотра видеозаписей, а также на 8 июля для финальных выступлений. После этой даты ожидается вынесение приговора.
По версии обвинения, Джакомо и его друг стали свидетелями попытки ограбления женщины и решили вмешаться. Преступник, вытащив нож, нанес несколько ударов обоим молодым людям. Раненому Гоббато сразу оказали помощь, но, несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных ран в больнице. Его друг был госпитализирован с ранением ноги, но его состояние не вызывает опасений.
Смерть Джакомо вызвала волну возмущения и скорби в городе.
Гоббато был известен своей активной социальной позицией и часто посещал социальный центр «Риволта» в Маргере, место, где собиралась местная молодежь. Смерть Джакомо вызвала волну возмущения и скорби в городе. Его друзья и коллеги опубликовали пост в соцсетях, выразив свою боль и заявив, что не позволят использовать трагедию в политических целях. Мэр Венеции Луиджи Бругнаро также выразил соболезнования семье погибшего.
Местное сообщество собрало более десяти тысяч человек на митинге в поддержку Джакомо, требуя справедливости и безопасности в городе.
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