В Венеции судят гражданина Молдовы: Мужчина убил итальянца, пытавшегося защитить женщин от грабежа

Гоббато был известен своей активной социальной позицией и часто посещал социальный центр «Риволта» в Маргере, место, где собиралась местная молодежь. Смерть Джакомо вызвала волну возмущения и скорби в городе. Его друзья и коллеги опубликовали пост в соцсетях, выразив свою боль и заявив, что не позволят использовать трагедию в политических целях. Мэр Венеции Луиджи Бругнаро также выразил соболезнования семье погибшего.