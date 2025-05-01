Украинский дрон пытался атаковать детскую площадку в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по детской площадке в Токмаке Запорожской области. В этот момент там находились дети. Об этом в четверг, 1 мая, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.