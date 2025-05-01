Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по детской площадке в Токмаке Запорожской области. В этот момент там находились дети. Об этом в четверг, 1 мая, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
— Бандеровские террористы вновь атаковали детей. В городе Токмак Запорожской области, примерно в 13 часов нацисты попытались нанести удар дроном-камикадзе по детской площадке возле школы, где играли дети, — написал он в своем Telegram-канале.
Трагедию удалось предотвратить благодаря оперативным действиям военного патруля, который вовремя эвакуировал несовершеннолетних. Пострадавших нет.
До этого уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщала, что ВСУ атаковали гражданский автомобиль в селе Граково. Внутри также находились дети, они пострадали.