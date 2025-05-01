Захарова заступилась за корреспондента RT, задержанного в Румынии

У представителя МИД РФ возникли вопросы к властям Румынии.
Задержанный в Румынии журналист RT Чей Боуз въехал в страну на законных основаниях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Он не нарушил никаких правил, пересек границу легально… Однако ему даже не позволили покинуть борт самолета и забрать свои вещи», — отметила Захарова в ходе эфира на RT.
По ее словам, действия румынских властей в отношении корреспондента вызывают вопросы. Законных оснований для его задержания не было.
Ранее главред телеканала Маргарита Симоньян рассказала, что задержанный в Бухаресте журналист RT Чей Боуз прилетел в Румынию, чтобы осветить выборы. При его задержании были задействованы шестеро полицейских.