Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заступилась за корреспондента RT, задержанного в Румынии

Задержанный в Румынии журналист RT Чей Боуз въехал в страну на законных основаниях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

У представителя МИД РФ возникли вопросы к властям Румынии.

Задержанный в Румынии журналист RT Чей Боуз въехал в страну на законных основаниях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он не нарушил никаких правил, пересек границу легально… Однако ему даже не позволили покинуть борт самолета и забрать свои вещи», — отметила Захарова в ходе эфира на RT.

По ее словам, действия румынских властей в отношении корреспондента вызывают вопросы. Законных оснований для его задержания не было.

Ранее главред телеканала Маргарита Симоньян рассказала, что задержанный в Бухаресте журналист RT Чей Боуз прилетел в Румынию, чтобы осветить выборы. При его задержании были задействованы шестеро полицейских.