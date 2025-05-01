ВСУ убили мирных жителей Херсонщины, РФ исключила любые уступки территорий: главное об СВО к 1 мая

По предварительным данным, в результате удара погибли не менее семи человек, а число раненых превысило 20. В больницы были доставлены семь пострадавших, из которых один скончался до прибытия в медицинское учреждение из-за потери крови. Сальдо отметил, что повторный удар по выжившим был осуществлен вскоре после первой атаки.