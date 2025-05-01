ВСУ нанесли удар по рынку в Алешках.
ВСУ атаковали рынок в Алешках Херсонской области с использованием FPV-дронов, в результате погибли не менее семи человек и более 20 получили ранения. Россия назвала это преднамеренным актом против мирных жителей. В других регионах российские средства ПВО сбили 137 украинских дронов. Российская авиация также успешно атаковала украинские позиции. Главное о спецоперации на Украине на 1 мая — в материале URA.RU.
Атака ВСУ на рынок в Алешках.
ВСУ нанесли массированный удар по центральному рынку в городе Алешки, расположенном в Херсонской области. По информации, предоставленной главой региона Владимиром Сальдо, атака была осуществлена с использованием FPV-дронов. Атака произошла примерно в 9:30 утра, когда рынок был переполнен людьми.
По предварительным данным, в результате удара погибли не менее семи человек, а число раненых превысило 20. В больницы были доставлены семь пострадавших, из которых один скончался до прибытия в медицинское учреждение из-за потери крови. Сальдо отметил, что повторный удар по выжившим был осуществлен вскоре после первой атаки.
Реакция со стороны России.
После удара посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник охарактеризовал атаку как преднамеренный акт, направленный против мирных граждан. Он подчеркнул, что данное нападение было спланировано с ясным намерением убить и ранить максимальное количество мирных жителей, учитывая время проведения атаки, совпадающее с выходным днем.
Переброска иностранцев на линию фронта.
Российские силовые структуры получили информацию о переброске иностранных наемников на южнодонецком направлении. Киев привлек значительное количество наемников из Италии, Колумбии, Чили и Литвы, которые участвуют в боевых действиях против российских войск.
Уничтожение беспилотников ВСУ.
Оперативные подразделения России сообщили о сбитии 137 беспилотников, принадлежащих ВСУ. Кроме того, были проведены успешные удары по позициям противника в Сумской и Харьковской областях, в результате чего украинская армия понесла значительные потери: до 170 военнослужащих и два склада боеприпасов уничтожены. Российские войска также достигли успехов на различных направлениях.
Позиция России относительно границ Украины.
В МИД России сделали заявление, подчеркнув, что Россия никогда не допустит возвращения Украины к границам 1991 года. В ведомстве выразили уверенность, что попытки Киева восстановить границы являются следствием агрессивной политики Запада, направленной на поддержку украинских территориальных амбиций.
Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ.
Экипажи российских штурмовых самолетов Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ, передает Пятый канал. Удары наносились с малых высот, что позволяет достигнуть высокой эффективности в уничтожении бронетехники противника и живой силы.