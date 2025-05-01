1 мая Ura.ru Происшествия

Вэнс заявил о пропасти между позициями России и Украины

Между Россией и Украиной сохраняется значительная разница в подходах к урегулированию конфликта. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. По его словам, на данный момент дипломатические усилия Вашингтона направлены на сближение позиций Москвы и Киева.