Трамп назначил своего помощника Майка Уолтца на новую должность

«Я рад объявить, что я выдвигаю кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего посла Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Я знаю, что он будет делать то же самое в своей новой роли. Тем временем госсекретарь Марко Рубио будет выполнять функции советника по национальной безопасности, продолжая при этом свое сильное руководство в Государственном департаменте», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.