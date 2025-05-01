Трамп назначил своего помощника Майка Уолтца на новую должность

Обязанности советника по национальной безопасности США временно будет исполнять Марко Рубио.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть конгрессмена Майка Уолтца на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, подчеркнув важность назначения для дальнейшего укрепления позиций США на международной арене.
«Я рад объявить, что я выдвигаю кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего посла Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Я знаю, что он будет делать то же самое в своей новой роли. Тем временем госсекретарь Марко Рубио будет выполнять функции советника по национальной безопасности, продолжая при этом свое сильное руководство в Государственном департаменте», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, Уолтца обладает всеми необходимыми качествами для работы на столь ответственной международной должности. Он подчеркнул опыт Уолтца в вопросах национальной безопасности и внешней политики, а также выразил уверенность, что новый постпред сможет эффективно отстаивать интересы США в рамках ООН. Решение о временном совмещении должностей главой Госдепартамента Марко Рубио связано с необходимостью обеспечить преемственность и стабильность в руководстве внешнеполитическим ведомством.
Майк Уолтц, занимавший должность советника президента США по вопросам национальной безопасности, покинул свой пост, сообщал телеканал Fox News. В апреле он взял на себя ответственность за включение журналиста в чат.
Представители Белого дома воздержались от комментариев относительно увольнений, однако на встрече с министром Трамп подчеркнул важность освобождения от должностей сотрудников, которые не справляются со своими обязанностями или могут проявлять лояльность к третьим сторонам. В начале апреля, после утечки данных о военных планах, несколько членов Совета национальной безопасности уже были уволены.