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Новым послом США на Украине станет Джули Дэвис

Новым послом США на Украине назначена Джули Дэвис. Эту информацию подтвердила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Трамп и Рубио определились с новым послом США на Украине.

Новым послом США на Украине назначена Джули Дэвис. Эту информацию подтвердила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

«Посол Джули Дэвис будет работать в Киеве», — передает слова Брюс РИА Новости. Она добавила. что соответствующее решение приняли глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио.

Посол США на Украине Бриджит Бринк ранее ушла в отставку. Эта информация была подтверждена представителем Госдепартамента, который отметил, что Бринк занимала пост три года — значительный срок в условиях боевых действий.