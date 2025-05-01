1 мая Ura.ru Происшествия

Во Франции негодуют из-за запрета на работу 1 мая

В Франции 1 мая закрылись пекарни, что вызвало недовольство у местных, из-за того-что люди в стране остались без свежих хлебобулочных изделий в праздничный день. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителей отрасли.