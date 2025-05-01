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Сальдо сообщил о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку

В Алешках продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку. Работу спасателей и медиков осложняют вражеские FPV-дроны, которые продолжают кружить над районом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В Алешках продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку.

В Алешках продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку. Работу спасателей и медиков осложняют вражеские FPV-дроны, которые продолжают кружить над районом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Алешках продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку. Работу спасателей и медиков осложняют вражеские FPV-дроны, которые продолжают кружить над районом. Эвакуация проходит под постоянной угрозой — каждый выезд сопряжен с риском для жизни», — говорится в telegram-канале губернатора.

Ранее телеканал «360» сообщал, что украинские военные нанесли удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках Херсонской области. Атака произошла около 09:30 и привела к гибели не менее семи человек, более 20 получили ранения. На месте работают экстренные службы.