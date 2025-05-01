Сальдо сообщил о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку

Ранее телеканал «360» сообщал, что украинские военные нанесли удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках Херсонской области. Атака произошла около 09:30 и привела к гибели не менее семи человек, более 20 получили ранения. На месте работают экстренные службы.