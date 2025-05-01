Трамп назначил Марка Рубио врио помощника президента США по нацбезопасности

Рубио стал советником по национальной безопасности.
Президент США Дональд Трамп назначил Марко Рубио исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности. Об назначении Рубио американский лидер сообщил в соцсетях.
«Госсекретарь Марко Рубио будет выполнять функции советника по национальной безопасности, продолжая при этом свое сильное руководство в Государственном департаменте», — заявил Трамп. Об кадровых перестановках он сообщил на своей странице в Truth Social.
Ранее Трамп решил провести некоторые кадровые перестановки. Так американской лидер назначил конгрессмена Майка Уолтца на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций.
Также Трамп утвердил нового посла США на Украине, после того как занимавшая данную должность Бриджит Бринк ушла в отставку. Новым представителем США в Киеве стала Джули Дэвис.