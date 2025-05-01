В Белом доме исключили участие российских компаний в восстановлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в 2024 году сообщал, что на сегодняшний день для восстановления страны требуется около 700 миллиардов долларов. Такое заявление он сделал в ходе встречи со студентами в Черновцах, запись которой опубликована на YouTube-канале Офиса Президента. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник уточнил, что в течение ближайших десяти лет на восстановительные мероприятия необходимо выделить 542 миллиарда долларов, передает «Царьград».