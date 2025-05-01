В Белом доме исключили участие российских компаний в восстановлении Украины

участники восстановительных программ по Украине будут строго проверять.
США и Украина договорились о новом партнерстве по восстановлению страны после окончания военных действий, исключив возможность участия в соответствующих проектах любых государств, компаний или лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Никакое государство, компания или лицо, финансировавшее или снабжавшее российскую военную машину, не сможет получить выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых средствами фонда», — говорится в заявлении, обнародованном американской администрацией на сайте. В документе подчеркивается, что такие ограничения будут действовать для всех без исключения инициатив по послевоенному восстановлению страны.
В Белом доме пояснили, что новый подход предусматривает строгие меры проверки всех потенциальных участников восстановительных программ. Особое внимание будет уделяться контролю за источниками финансирования и связями подрядчиков, чтобы гарантировать защиту финансовых интересов Украины и ее международных партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский в 2024 году сообщал, что на сегодняшний день для восстановления страны требуется около 700 миллиардов долларов. Такое заявление он сделал в ходе встречи со студентами в Черновцах, запись которой опубликована на YouTube-канале Офиса Президента. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник уточнил, что в течение ближайших десяти лет на восстановительные мероприятия необходимо выделить 542 миллиарда долларов, передает «Царьград».