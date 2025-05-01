Сальдо: эвакуацию тел погибших от удара ВСУ по рынку продолжают в Алешках

В Алешках Херсонской области продолжается эвакуация тел погибших после удара по местному рынку, однако она осложняется угрозой со стороны дронов ВСУ, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку. Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны», — написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо уточнил, что на месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС. Погибших и раненых, по его словам, выносят «буквально под прицелом».
Напомним, 1 мая ВСУ с помощью дронов нанесли массированный удар по рынку в Алешках. В результате атаки, по данным местной администрации, погибли семь человек. Также есть пострадавшие.
В городе объявили трехдневный траур по жертвам атаки.
Ранее сообщалось, что пострадавший при атаке дронов ВСУ на Алешки скончался в больнице.